Venezuela implementa nuevo plan para apoyar el regreso de sus connacionales en el exterior

El Gobierno de Venezuela anunció un plan especial para facilitar el regreso de ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo venezolano. La medida fue confirmada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien afirmó que la iniciativa busca garantizar el retorno seguro de quienes se encuentran varados tras las restricciones aéreas anunciadas por Washington.

“Frente a esta agresión, el Presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países, así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio”, señaló Rodríguez a través de un mensaje difundido en su canal de Telegram. La vicepresidenta añadió que el Gobierno activó todos los mecanismos del Derecho internacional para exigir el “cese inmediato” de lo que calificó como una acción “ilegítima e ilícita”.

La declaración de Trump se produjo luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera una alerta a las aerolíneas para extremar la precaución en la región venezolana, una señal que, según autoridades venezolanas, podría anticipar una posible intervención terrestre. Rodríguez acusó al Gobierno estadounidense de actuar complaciendo una “solicitud de María Corina Machado”, reforzando la postura oficial de Caracas frente a lo que considera una escalada de hostilidades.

El anuncio ocurre en medio del retorno de casi 14.000 venezolanos procedentes de Estados Unidos en los últimos meses, como parte de la operación “Plan Vuelta a la Patria”. Sin embargo, el Gobierno de Maduro denunció recientemente que Washington suspendió “de manera unilateral” los vuelos de repatriación, complicando el retorno de connacionales.

La crisis aérea se profundiza además con la suspensión de rutas por parte de múltiples aerolíneas, que han decidido cancelar sus conexiones con Venezuela. En paralelo, el Ejecutivo venezolano revocó los permisos de operación de compañías como Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y GOL, en un escenario marcado por crecientes tensiones diplomáticas y restricciones en el espacio aéreo internacional.

