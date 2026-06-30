Venezuela anuncia plan acelerado de construcción de viviendas tras terremotos que dejan más de 1.700 muertos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la puesta en marcha de un plan de construcción de viviendas que se ejecutará "en el menor tiempo posible", con el objetivo de asistir a las familias afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que ya dejan más de 1.700 personas fallecidas.

Durante la instalación del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Planificación Acelerada de Proyectos de Vivienda, la autoridad aseguró que "Hay miles de soluciones antes de que finalice este año", según informó el diario El Universal.

Rodríguez explicó que los proyectos ya fueron entregados al Ministerio de Vivienda y Hábitat para su desarrollo, con el propósito de "atender a la población afectada por los recientes terremotos". Asimismo, indicó que se realizarán labores de planificación y evaluación de la viabilidad urbanística en los terrenos donde se levantarán las futuras viviendas.

"Se busca que estos lugares sean apropiados, habitables y sin ningún tipo de amenaza o riesgo que pueda considerarse para los trabajos de construcción", manifestó.

La presidenta encargada también informó que el Gobierno activó un "semáforo estructuras", además del despliegue de especialistas en Caracas, Miranda y La Guaira, para inspeccionar los inmuebles dañados por los sismos.

En ese contexto, confirmó que las autoridades continúan evaluando las estructuras afectadas, mientras entregan atención inmediata a las personas damnificadas, quienes permanecen en refugios temporales equipados con sistemas de registro biométrico.

El Ejecutivo formalizó además la creación de un Estado Mayor especial, cuya misión será coordinar la construcción de viviendas y el levantamiento de campamentos transitorios destinados a las familias afectadas por la emergencia.

Respecto del sistema de evaluación de inmuebles, Rodríguez explicó que la clasificación verde corresponderá a viviendas completamente habitables; la amarilla identificará inmuebles con daños parciales, como pérdida de muros o deterioro estructural; mientras que la alerta roja quedará reservada para aquellas viviendas con pérdida total y sin posibilidades de recuperación.

La autoridad agregó que las familias que perdieron sus hogares o que permanecen de manera preventiva en parques públicos por temor a las cientos de réplicas serán trasladadas a campamentos transitorios, donde se implementará un sistema de registro mediante huellas dactilares para facilitar la entrega de apoyo logístico, alojamiento y protección a la población afectada.

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