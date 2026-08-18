Terremoto en Colombia ha dejado 289 muertos y 143 personas desaparecidas mientras continúan las labores de rescate

El terremoto que sacudió el noroeste de Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado 289 personas fallecidas y otras 143 permanecen desaparecidas, según el balance preliminar entregado por el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario señaló que la emergencia ha afectado a 450 municipios de 15 departamentos, equivalente a cerca de un tercio del territorio colombiano, mientras los equipos desplegados en las zonas afectadas continúan levantando y verificando información sobre los daños.

"La patria está de luto, pero también está de pie, trabajando y rugiendo", sostuvo De la Espriella durante una rueda de prensa, donde además advirtió que "será muy duro lo que viene" tras la magnitud de la tragedia.

De acuerdo con el balance presidencial, además de los fallecidos y desaparecidos, 4.187 personas resultaron heridas, más de 120.328 familias fueron afectadas y 26.945 viviendas quedaron destruidas.

El presidente recalcó que se trata de un balance "preciso y transparente", aunque todavía preliminar, debido a que los equipos territoriales continúan verificando los antecedentes recopilados en las distintas zonas afectadas.

La cifra de fallecidos difiere del último reporte entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que informó este lunes que ha identificado 300 de los 304 cuerpos recibidos.

En cuanto a las zonas más golpeadas, De la Espriella indicó que Valle del Cauca y Risaralda concentran las consecuencias humanas más graves. En el primero se contabilizan 163 fallecidos y 2.672 heridos, mientras que en Risaralda hay 104 muertos, 565 heridos y 61 personas que permanecen desaparecidas.

El mandatario aseguró que las labores de búsqueda y rescate continuarán mientras exista la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

"He dado la orden, desde el primer minuto posterior al devastador evento, de que mientras exista una posibilidad de encontrar con vida un solo compatriota, los equipos de búsqueda y rescate sigan en el terreno", afirmó.

En ese contexto, detalló que 138 rescatistas extranjeros se encuentran colaborando en las labores de emergencia. De ellos, 24 son estadounidenses, 32 ecuatorianos y 82 israelíes.

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