Vaticano excomulga a obispos rebeldes del grupo de los lefebvrianos y advierte de la misma pena a sus miles de seguidores

El Vaticano anunció este jueves la excomunión de varios jerarcas de una fraternidad católica de Suiza que participaron en un "acto de naturaleza cismática" en la consagración de obispos sin consentimiento del Papa León XIV.

El decreto también declara la excomunión ipso facto de los fieles católicos que participen "formalmente" en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), un grupo ultraconservador también conocido como los lefebvrianos que había anunciado la consagración de los obispos en pleno desafío de la autoridad católica de Roma.

La FSSPX, con sede en Suiza, tiene alrededor de medio millón de fieles que estarían en riesgo de ser expulsados formalmente de la Iglesia católica.

La excomunión es uno de los castigos más severos que puede imponer la Iglesia, ya que expulsa efectivamente al infractor de la religión y lo excluye de la vida católica.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la máxima autoridad de vigilancia doctrinal del Vaticano, dijo en un comunicado que el obispo Alfonso de Galarreta fue excomulgado "al haber cometido un acto de naturaleza cismática mediante la consagración episcopal de cuatro presbíteros, sin mandato pontificio y en contra de la voluntad del sumo pontífice".

Junto a Galarreta fueron también excomulgados el obispo coparticipe Bernard Fellay, así como los presbíteros que fueron consagrados por la FSSPX: el suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldade y los franceses Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier.

"Se advierte a los clérigos y a los fieles laicos que no se sumen al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues incurrirían ipso facto en la pena de excomunión de oficio", añade la decisión.