Unidad militar de élite toma el poder en Madagascar tras semanas de protestas contra el Presidente

Previamente, los legisladores habían votado a favor de destituir a Rajoelina, pero él rechazó esta decisión al considerarla "nula".

Su paradero es incierto de momento . Algunos informes indican que habría huido del país en un avión militar francés y que se habría refugiado en un "lugar seguro", después de un atentado en su contra.

Durante semanas, Madagascar ha sido sacudida por protestas contra el gobierno de Rajoelina, que han convocado mayoritariamente los jóvenes.

ENTUSIASMO POR EL CAMBIO

Desde la madrugada del lunes, los habitantes de Antananarivo, capital de Madagascar, se mostraban entusiastas frente a la posibilidad de un cambio, aunque todavía no había un anuncio oficial desde la presidencia.

Luego los parlamentarios votaron a favor de la destitución del presidente y el Ejército anunció la toma del poder el martes.

Aunque hay incertidumbre frente a lo que ocurrirá en los próximos días, muchos ciudadanos parecen confiar en que lo peor ya pasó.

Los militares que derrocaron a Rajoelina recorrieron la capital en vehículos militares blindados y camionetas, según informó la agencia AFP.