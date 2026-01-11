EE.UU. se ofrece como “liberador” de Irán en medio de violencia y represión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su ayuda para “liberar” Irán, respaldando a los manifestantes que llevan ya una semana en las calles del país, en un contexto de disturbios que han dejado al menos 115 muertos según ONG locales. Trump publicó su mensaje en su plataforma Truth Social, asegurando que Irán “busca la libertad, quizás como nunca antes”.

El Parlamento iraní respondió advirtiendo que cualquier ataque militar estadounidense convertiría a Israel y a las bases de EE.UU. en objetivos legítimos, en un momento de máxima tensión regional. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló que Irán tomaría medidas si se percibe intervención externa para respaldar las protestas.

Las protestas estallaron tras el desplome del rial, y el Gobierno implementó cortes de internet generalizados para evitar la difusión de información que consideren “nociva para la seguridad del Estado”. Las manifestaciones han derivado en violencia, con enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad.

Entre los 115 fallecidos, 37 son efectivos de seguridad y siete menores de edad, de acuerdo con la ONG HRANA, que documenta los hechos desde el interior del país. La mayoría murió por disparos a quemarropa o perdigones, mientras que 2.638 personas han sido detenidas.

La situación mantiene en alerta a la comunidad internacional, con Trump posicionándose como aliado de los manifestantes y el Parlamento iraní respondiendo con advertencias militares. La violencia, la represión y los cortes de comunicación elevan la preocupación sobre un posible escalamiento en la región.

