EE.UU. pide a sus ciudadanos salir de Venezuela por temor a secuestros y milicias armadas

El Gobierno de Estados Unidos pidió este domingo a sus ciudadanos abandonar Venezuela de forma inmediata, ante el agravamiento de la situación de seguridad en el país caribeño y la presencia de grupos armados que estarían interceptando vehículos en busca de personas de origen estadounidense o simpatizantes de Estados Unidos.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado reiteró su advertencia de alto riesgo, manteniendo para Venezuela el nivel 4 de alerta —el máximo en el sistema estadounidense— con recomendación de “no viajar” o permanecer en el país. Esta clasificación responde a reportes de detenciones arbitrarias, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria, entre otros peligros.

En el comunicado oficial se señala que, tras la reanudación de vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben salir tan pronto como sea posible, tomar precauciones y estar atentos a su entorno, dado que la situación de seguridad se mantiene “fluida” y los riesgos para extranjeros son extremos.

Washington alertó específicamente sobre la existencia de milicias armadas, conocidos como “colectivos”, que estarían instalando retenes en carreteras y revisando vehículos en busca de evidencias de ciudadanía estadounidense o apoyo al país norteamericano, advirtiendo que esto aumenta el riesgo de secuestros y ataques dirigidos.

Las autoridades venezolanas rechazaron las declaraciones del Departamento de Estado, calificándolas de “relatos inexistentes” y una fabricación de riesgo que no corresponde con la realidad, y aseguraron que el país vive en “calma, paz y estabilidad”, con normalidad en vías de comunicación y dispositivos de seguridad bajo control gubernamental.

PURANOTICIA