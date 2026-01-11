Alpes franceses: mueren tres esquiadores y uno queda grave por avalanchas

Al menos tres personas fallecieron y una más resultó gravemente herida tras ser sorprendidas por avalanchas mientras esquiaban fuera de pista en los Alpes franceses, en la región de Saboya. Los incidentes se registraron en dos localidades: Val-d’Isère y Arêches-Beaufort.

En Val-d’Isère, dos de los fallecidos quedaron sepultados bajo 2,5 metros de nieve en un área fuera de las pistas, conocida como Valle Perdido, detrás de Bellevarde. La alarma la dieron otros integrantes del grupo, quienes no abandonaron la zona por temor a perderse en el terreno montañoso.

Pocas horas después, en la estación de Arêches-Beaufort, un tercer esquiador murió al ser arrastrado por otra avalancha, mientras que una cuarta persona resultó herida de gravedad, con lesiones en la cabeza que requirieron hospitalización urgente. Ambos practicaban esquí fuera de pista sin contar con detectores de avalanchas, lo que complicó las labores de rescate.

Los equipos de emergencia tuvieron que seguir la señal de los teléfonos móviles para localizar a las víctimas en áreas de hasta 10 por 15 metros. A pesar de los esfuerzos de reanimación, uno de los esquiadores no sobrevivió, mientras que la persona lesionada permanece en estado crítico.

El servicio meteorológico Météo-France había alertado sobre un riesgo elevado de avalanchas, situando la peligrosidad en nivel 4 de 5 y recomendando extremar precauciones fuera de pistas abiertas y señalizadas. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar estas advertencias para evitar tragedias similares en las zonas montañosas.

