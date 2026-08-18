Unicef alerta que más de 75 mil menores quedaron sin acceso a educación tras terremoto en Colombia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó este martes que más de 75.000 niños, niñas y adolescentes en Colombia han visto interrumpido su acceso a la educación debido al terremoto que afectó al sur del país el pasado 10 de agosto y que ha dejado cerca de 300 personas fallecidas.

De acuerdo con el balance entregado por la organización, más de 3.200 centros educativos resultaron afectados y 263 escuelas quedaron completamente destruidas producto del sismo.

"Miles de familias y de niños y niñas lo han perdido todo, sus casas, sus escuelas. Han perdido la posibilidad de sentirse seguros y tranquilos. Necesitamos seguir acompañando a estas comunidades, especialmente con apoyo psicosocial, espacios seguros para la infancia y acciones que permitan restablecer la educación", ha indicado Olga Lucía Zuluaga, portavoz de Unicef.

La organización también advirtió que en zonas como Buenaventura y Chocó el terremoto ha "agravado las necesidades" de numerosas familias que "ya vivían en situación de gran vulnerabilidad".

En este contexto, Unicef destacó que para muchos niños y niñas la escuela constituye un espacio seguro y una red de apoyo y protección, especialmente frente a riesgos como la violencia, la explotación y el reclutamiento por parte de grupos armados.

"Solo en Chocó, entre 2021 y 2025, Naciones Unidas verificó 180 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado", ha indicado la organización, que subrayó que trabaja junto al Ministerio de Educación colombiano para facilitar el retorno de los menores a espacios seguros de aprendizaje.

Como parte de la respuesta humanitaria, Unicef informó que en Chocó se han distribuido más de 600 kits de higiene familiar y menstrual, además de adecuar los baños de uno de los principales albergues. También se habilitó un camión cisterna para suministrar agua segura a las personas afectadas.

En Buenaventura, en tanto, la organización informó que se han entregado otros 200 kits de higiene familiar y dignidad, como parte de las medidas destinadas a apoyar a las comunidades damnificadas por el terremoto.

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