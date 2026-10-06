Exjefe de inteligencia de Alemania fue detenido bajo sospecha de espionaje y traición

Según informaron los medios locales, Hanning fue arrestado en su domicilio en Nordwalde , cerca de Münster, mientras que Manfred D. fue arrestado en Baviera.

Hanning deberá comparecer ante el tribunal el miércoles.

Según la fiscalía, Manfred D., quien también fue jefe de gabinete de los sucesores de Hanning entre 2012 y 2026, utilizó su cargo para acceder a información altamente confidencial que luego transmitió a Hanning "a cambio de una remuneración".

"Los hallazgos actuales sugieren que, a lo largo de los años, Manfred D. proporcionó a Hanning aproximadamente 2.000 documentos, muchos de los cuales contenían información clasificada para ser utilizada exclusivamente por el Servicio Federal de Inteligencia con fines internos", dice el comunicado.

"En una ocasión, Hanning utilizó información clasificada (...) para redactar un análisis para un oficial de un servicio de inteligencia extranjero", dijeron los fiscales, señalando que no estaba claro si "el material llegó al destinatario previsto".

Hanning también está acusado de haber mantenido "un contacto estrecho con un representante de otro servicio de inteligencia extranjero, al que transmitió información política, basada parcialmente en material proporcionado por Manfred D., durante varios años".

Según los medios locales, la supuesta posesión de documentos de inteligencia por parte de Hanning salió a la luz durante un caso aparte relacionado con una heredera alemana de una cadena de restaurantes de carnes, Christina Block.

La fiscalía de Hamburgo acusó a Block de orquestar el secuestro de sus dos hijos menores de edad en 2023, debido a una disputa por la custodia. Los investigadores alegan que Hanning estuvo involucrado en un intento anterior de secuestro de los niños, lo cual él niega.

Según los reportes, agentes de la policía criminal estatal descubrieron un dispositivo electrónico de almacenamiento de datos que contenía información confidencial, incluidos documentos recientes del BND.

No es la primera vez que este servicio de inteligencia se enfrenta a una controversia similar. Un alto cargo fue acusado de traición en 2023 por supuestamente filtrar secretos de Estado a Rusia.