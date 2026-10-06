EE.UU. desmiente que helicóptero militar haya caído en el mar Rojo y afirma que todas sus aeronaves "están a salvo"

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) negó este martes que uno de sus helicópteros haya sufrido un accidente aéreo cuando sobrevolaba el mar Rojo y aseguró que todas las aeronaves estadounidenses "están a salvo" actualmente en Medio Oriente.

"Medios estatales iraníes han estado tratando de publicar informaciones falsas sobre que un helicóptero MH-60R de la Marina de Estados Unidos se ha estrellado en el mar Rojo tras lanzar una alerta durante la noche. Estas informaciones no son ciertas", indicó el Centcom en un comunicado.

En este sentido, indicó que "todas las aeronaves y el personal militar estadounidense en Medio Oriente está localizado y a salvo" después de que las informaciones del lunes apuntaran a que la alerta fue emitida por el helicóptero cuando se encontraba cerca de territorio saudí.

No obstante, las autoridades no han confirmado este extremo en ningún momento, ni tampoco información sobre el estado de la tripulación o del propio helicóptero, identificado como un Sikorski MH-60 Seahawk.

(Imagen: Centcom)

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