Trump culpa a la "migración en masa descontrolada" y al islam por las protestas estudiantiles en Francia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las protestas de los estudiantes secundarios que están sacudiendo Francia desde finales del mes pasado son consecuencia de lo que describió como una invasión islámica y de la relajación de las políticas migratorias.

"Lo que está ocurriendo en Francia no es nada más que migración en masa descontrolada", aseguró en sus redes sociales. Para el mandatario, las reivindicaciones de los estudiantes no tienen nada que ver en lo que está ocurriendo.

"Esto no va de escuelas. Va de que el islam está intentando apoderarse de un país que, en su día, fue grande", agregó.

Las manifestaciones en Francia, que continuaron este martes, han dejado hasta el momento al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores heridos, así como unos 715 policías. Unos 6.059 participantes han sido arrestados y más de 5.000 personas, en su mayoría menores, han sido detenidas, según el balance provisional del Ministerio del Interior.

Los estudiantes de secundaria denuncian el pésimo estado de la educación en su país, comenzando por la ausencia de profesores, la sobrepoblación en las clases, los largos horarios y el deterioro de la infraestructura.

(Imagen: AP Photo/Laurent Cipriani)

PURANOTICIA