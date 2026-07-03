Una mujer "disfrazada de hombre": La sospechosa del atentado con bomba contra un millonario ucraniano en Mónaco

Las autoridades de Mónaco no han confirmado la identidad de estas, pero según informes de medios locales, el ataque iba dirigido contra Vadym Yermolaiev, su pareja y su hijo.

Yermolaiev, de 58 años, es un acaudalado promotor inmobiliario que reside en Mónaco .

UN ATAQUE PLANIFICADO

Los investigadores creen que Berezovska había pasado varios días vigilando la residencia.

Raymond señaló que la sospechosa, captada por cámaras de seguridad vistiendo un sombrero de pescador oscuro, abandonó el lugar a pie después de dejar el paquete. Posteriormente, se cree que recogió un vehículo de alquiler y condujo hasta Italia, para después continuar su viaje hacia Alemania.

Las fotografías de Berezovska difundidas por Interpol muestran a una mujer de cabello oscuro hasta los hombros. Según los investigadores, tiene un tatuaje en el brazo derecho que podría representar una serpiente.

Interpol no es una fuerza policial, pero ayuda a las fuerzas de seguridad de todo el mundo a cooperar.

Una notificación roja es una alerta dirigida a sus 196 países miembros, en la que se les solicita que localicen y arresten a una persona.

El fiscal de Mónaco, Stéphane Thibault, agradeció a las policías de Mónaco y Francia su cooperación, que permitió "identificar, en un plazo particularmente corto, a la persona sospechosa de haber perpetrado el ataque".

Por su parte, la policía del estado de Hesse, en Alemania, confirmó en un comunicado que fuerzas especiales registraron el jueves el departamento alquilado por una mujer ucraniana de 39 años en el distrito de Main-Taunus.

También fue registrado e incautado un vehículo que ella utilizaba.

"Hemos asegurado pruebas que serán entregadas a las autoridades monegascas. Las autoridades de seguridad de Hesse están apoyando a las autoridades de Mónaco en sus investigaciones y mantienen un estrecho contacto con ellas", señaló el comunicado.

"La mujer buscada se encuentra actualmente prófuga. Se ha emitido una orden internacional de detención".