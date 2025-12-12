UE acuerda congelar indefinidamente US$246.000 millones rusos que podrían servir para armar y reconstruir Ucrania

La UE está trabajando a contrarreloj antes de la cumbre del próximo jueves para encontrar una solución que Bélgica pueda aceptar.

Hasta ahora, la UE se ha abstenido de tocar directamente los activos, pero desde el año pasado ha pagado a Ucrania los "beneficios extraordinarios" derivados de ellos. En 2024, esa cantidad ascendió a unos US$4.345 millones . El uso legal de los intereses se considera seguro, ya que Rusia está sometida a sanciones y los ingresos no son propiedad soberana rusa.

Sin embargo, la ayuda militar internacional a Ucrania se ha reducido drásticamente en 2025, y Europa ha tenido dificultades para compensar el déficit dejado por la decisión de Estados Unidos de dejar de financiar a Ucrania bajo el gobierno de Donald Trump.

Actualmente hay dos propuestas de la UE destinadas a proporcionar a Ucrania alrededor de US$105.000 millones para cubrir dos tercios de sus necesidades de financiación .

Una de ellas consiste en recaudar el dinero en los mercados de capitales, con el respaldo del presupuesto de la UE como garantía. Esta es la opción preferida por Bélgica, pero requiere el voto unánime de los líderes de la UE, lo que resultaría difícil cuando Hungría y Eslovaquia se oponen a financiar al ejército de Ucrania .

Eso deja la opción de prestar dinero a Ucrania procedente de los activos rusos, que originalmente se mantenían en valores, pero que ahora se han convertido en gran parte en efectivo. Ese dinero es propiedad de Euroclear y se encuentra en el Banco Central Europeo .

El órgano ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, ha admitido que Bélgica tiene preocupaciones legítimas y afirma que confía en haberlas resuelto. El plan consiste en proteger al país con una garantía que cubra los 210.000 millones de euros de activos rusos en la UE.

En caso de que Euroclear sufra una pérdida de sus propios activos en Rusia, una fuente de la Comisión explicó que se compensaría con los activos pertenecientes a la propia cámara de compensación de Rusia que se encuentran en la UE.

Si Rusia fuera tras Bélgica, cualquier sentencia de un tribunal ruso no sería reconocida en la UE.

En un avance clave, los embajadores de la UE han acordado que los activos del banco central ruso depositados en Europa deben inmovilizarse indefinidamente.

Hasta ahora, tenían que votar por unanimidad cada seis meses para renovar el congelamiento, lo que podría haber supuesto un riesgo repetido para Bélgica.

Los embajadores de la UE han recurrido a una cláusula de emergencia prevista en el artículo 122 de los Tratados de la UE, de modo que los activos permanecerán congelados mientras persista una "amenaza inmediata para los intereses económicos de la Unión" o hasta que Rusia pague íntegramente las reparaciones de guerra a Ucrania.

La ministra de Finanzas sueca, Elisabeth Svantesson, dijo que la decisión es "un paso importante para permitir un mayor apoyo a Ucrania y proteger nuestra democracia".

Por qué Bélgica pone objeciones

Bélgica se mantiene firme en su postura de seguir siendo un aliado incondicional de Ucrania, pero ve riesgos legales en el plan y teme tener que hacer frente a las repercusiones si las cosas salen mal.

El panorama político local, normalmente dividido, en este caso se ha tornado en un apoyo unánime para al primer ministro Bart De Wever, que está bajo presión por parte de sus colegas europeos.

La UE tomará "decisiones muy importantes" la próxima semana, afirmó el primer ministro belga durante una reunión con su contraparte británico, Keir Starmer, este viernes en Londres. Añadió que Bélgica y Reino Unido colaborarán para "tener la certeza de que podemos apoyar a Ucrania para que siga siendo un país libre, democrático y soberano".

La UE cree que puede obtener garantías suficientes para el préstamo en sí, pero Bruselas teme el riesgo añadido de verse expuesta a daños o sanciones adicionales.

"Bélgica es una economía pequeña. El PIB belga es de unos 565.000 millones de euros; imagínese si tuviera que asumir una factura de 185.000 millones de euros", afirma Veerle Colaert, profesora de Derecho financiero en la Universidad KU Leuven.

También cree que la exigencia de que Euroclear conceda un préstamo a la UE violaría la normativa bancaria de la UE.

"Los bancos deben cumplir los requisitos de capital y liquidez y no deben poner todos los huevos en la misma cesta. Ahora la UE le está pidiendo a Euroclear que haga precisamente eso".