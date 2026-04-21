Turista canadiense muere tras ataque armado en pirámide mexicana de Teotihuacán: agresor se quitó la vida posteriormente

Un individuo mató a una turista canadiense y luego se quitó la vida durante un incidente ocurrido en la zona arqueológica de la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, a las afueras de la Ciudad de México, hecho que dejó a otras seis personas heridas.

De acuerdo con la información inicial dada a conocer en un comunicado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal de México, "un hombre realizó disparos en el lugar" de los hechos, donde "se ha encontrado un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles", y, posteriormente, "se privó de la vida", mientras que una mujer de nacionalidad canadiense "perdió la vida" en el transcurso del suceso.

Asimismo, "de manera preliminar" se han registrado al menos seis personas lesionadas, cuatro de ellas por arma de fuego y dos más por caídas, siendo todas trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

La agresión ocurrió cuando turistas escucharon los disparos realizados por un individuo en la segunda plataforma de la Pirámide de la Luna, de 45 metros de altura.

Conocidos los detalles del suceso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su "más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias", manifestando también estar en contacto con la embajada de Canadá.

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales", agregó la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, lamentó que a raíz de este "terrible acto de violencia con armas de fuego" una ciudadana canadiense haya perdido la vida y "otro haya resultado herido".

"Mis pensamientos están con sus familiares y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto con ellos para prestarles asistencia", sentenció la autoridad canadiense.

PURANOTICIA