EE.UU. lanza una nueva ofensiva contra Irán y Teherán responde con ataques a barcos en el estrecho de Ormuz

VUELVE LA TENSIÓN

Los nuevos ataques llegan tras una etapa de relativa calma en los enfrentamientos entre Washington y Teherán.

Tras semanas de intensos intercambios militares, las hostilidades habían disminuido desde el alto el fuego del 8 de abril, y ambas partes mantenían contactos indirectos y declaraciones públicas en favor de una posible negociación para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

La tensión volvió a dispararse el martes después de que un helicóptero Apache del ejército estadounidense se estrellara cerca de la costa de Omán mientras patrullaba aguas próximas al estrecho de Ormuz.

Inicialmente, el Centcom indicó que no estaba claro si la aeronave había sufrido una avería o había sido alcanzada por fuego enemigo.

Posteriormente, el presidente Donald Trump aseguró que el helicóptero había sido derribado por Irán y prometió una respuesta.

Según el Centcom, los dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos en unas dos horas mediante un dron marítimo no tripulado operado por la Quinta Flota estadounidense.

Fue la primera pérdida de un helicóptero Apache de Estados Unidos desde el inicio del conflicto con Irán el pasado 28 de febrero.

Fue este incidente el que desencadenó los bombardeos estadounidenses del martes contra sistemas de defensa aérea, radares y estaciones de control iraníes cerca del estrecho de Ormuz, a los que Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en la región.

La escalada también coincide con un aumento de la tensión regional por los ataques israelíes contra objetivos en el sur de Líbano.