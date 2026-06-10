Bill Gates dice que Jeffrey Epstein intentó utilizar sus relaciones extramaritales para presionarlo

También dijo que espera que "las víctimas de los delitos de Epstein puedan obtener la justicia que se merecen".

Al iniciar su declaración este miércoles, Gates se hizo eco de una entrevista de principios de este año en la que reconoció que actuó con falta de criterio al conocer a Epstein y que es "una de las muchas personas de las que se arrepiente haber conocido".

"CHICAS RUSAS"

Una foto publicada por el DOJ parece mostrar a Gates cerca de una aeronave en presencia del piloto de Epstein. Gates dijo que viajó con Epstein en un jet privado.

Otros documentos incluyen borradores de correos electrónicos atribuidos a Epstein, que contienen afirmaciones no verificadas y controversiales sobre la vida personal de Gates.

Entre ellas se incluyen acusaciones de que Epstein facilitó "citas ilícitas" con "mujeres casadas" para Gates y que el multimillonario habría contraído una infección de transmisión sexual con "chicas rusas", según indicó Epstein.

También dijo que ayudó "a Bill a conseguir medicamentos" para tratar la enfermedad.

Otro correo electrónico alegaba que Gates intentó dar "a escondidas" a su entonces esposa Melinda antibióticos para protegerla de la misma infección.

Gates niega estas acusaciones, pero admitió haber tenido aventuras con dos mujeres rusas.

"Epstein estaba tratando de utilizar información sobre mis infidelidades, además de muchas mentiras que añadió, para presionarme a volver a colaborar con él", dijo Gates en su declaración inicial.

"CALLEJÓN SIN SALIDA"

La relación entre ambos comenzó en 2011, tres años después de que Epstein fuera condenado en Florida por dos delitos de incitación a la prostitución, y se intensificó a medida que discutían una posible recaudación de fondos para la iniciativa de salud global de Gates, según explicó el multimillonario al comité.

Gates dijo que dejó claro desde el principio que Epstein nunca desempeñaría ningún papel en el trabajo de su fundación ni recibiría compensación alguna.

En una declaración ante la prensa sobre la audiencia de este miércoles, el líder demócrata del comité, Robert García, dijo: "Gates era consciente de que Jeffrey Epstein podía ser condenado por un crimen atroz y siguió interactuando con él para buscar fondos para su fundación".

Gates declaró ante la comisión que en 2014, después de que Epstein reuniera a un grupo que describió como posibles donantes, se dio cuenta de que "nuestras conversaciones previas, que deberían haberse traducido en un apoyo filantrópico significativo, eran un callejón sin salida".

Añadió que estaba claro que nadie del grupo estaba interesado en seguir adelante.