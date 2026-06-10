Asesinan a cinco policías en Michoacán en vísperas de la inauguración del Mundial en México

Cinco policías mexicanos murieron a tiros y otros cinco resultaron heridos en el estado de Michoacán este miércoles, un día antes de que se celebre la inauguración del Mundial en Ciudad de México.

Las autoridades locales informaron que los agentes fueron atacados por agresores desconocidos en una región indígena de Michoacán, en el oeste de México, afectada por la violencia de los carteles del narco.

La camioneta en la que viajaban los funcionarios policiales fue acribillada a balazos, según las imágenes obtenidas por la agencia de noticias AFP.

El ataque tuvo lugar en el municipio de Nahuatzen, una región habitada por el pueblo purépecha donde opera el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta organización es conocida como el cartel más poderoso de México y uno de los grupos criminales más violentos del mundo.

Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", murió en febrero durante una operación del ejército mexicano.

Previamente, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025 provocó una ola de rechazo y cuestionamientos contra el gobierno federal.