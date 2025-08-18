Trump, Zelensky y líderes europeos hablan sobre garantías de seguridad para Ucrania durante reunión multilateral

Más tarde, Trump mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin en la que, según dijo más tarde el presidente estadounidense, se discutió la posibilidad de que se celebre una reunión entre el mandatario ruso y Zelensky.

"Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky ", escribió el mandatario en un mensaje en Truth Social.

"Después de esa reunión, tendremos un Trilat, en el que participarían los dos presidentes y yo ", aseguró.

El Kremlin confirmó después que se había producido la llamada, que el asesor de Putin, Yuri Ushakov, describió como "franca" y "bastante constructivo" .

El punto más importante del comunicado del Kremlin es que, según Ushakov, Putin y Trump discutieron "la idea de explorar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de Moscú y Kiev en las conversaciones ".

Este año, Rusia y Ucrania han celebrado tres rondas de negociaciones en Estambul, en las que no participaron ni Putin ni Zelensky, y en las que solo lograron resolver algunos asuntos humanitarios, como el intercambio de prisioneros.

CAMBIO DE POSTURA

Trump también aseguró este lunes que su país trabajará con todos los involucrados para asegurar que haya una paz duradera en caso de que se logre un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Vamos a trabajar con Ucrania, vamos a trabajar con todo el mundo" para asegurar que la paz sea "de muy larga duración", dijo el mandatario estadounidense en una breve comparecencia junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de que ambos entraran a la reunión privada previa al encuentro con el resto de líderes europeos.

Trump no ha revelado públicamente detalles de lo conversado con Putin el pasado viernes en su reunión en Alaska, pero algunos cambios en su posición política tras ese encuentro encendieron las alarmas en Kiev y entre sus socios europeos.

Trump, por ejemplo, había dicho que estaría muy decepcionado si el encuentro de Alaska no terminaba con un acuerdo de cese al fuego -que era un objetivo compartido por Kiev y por los aliados de la OTAN- e incluso había amenazado con sanciones a Moscú si no accedía.

Sin embargo, Trump no volvió a hablar ni de alto el fuego ni de sanciones tras el encuentro con Putin.

Más aún, Trump dijo este lunes que un cese al fuego no es necesario, abandonando así una posición compartida por Ucrania y por los países de la OTAN.

"Estratégicamente, un cese al fuego podría ser desventajoso para una de las partes", señaló el mandatario.

Con su cambio de postura, colocó a Washington más cerca de Moscú,

"MÚSICA PARA LOS OÍDOS DE PUTIN"

"Eso es música para los oídos de Vladimir Putin. El líder ruso ha insistido durante mucho tiempo en que solo un acuerdo de paz integral, según los términos de Moscú, debe ser lo primero, seguido de un alto el fuego", señala Liza Fokht, periodista del Servicio Ruso de la BBC.

Durante el inicio de la reunión ampliada en la Casa Blanca, varios líderes europeos mencionaron este lunes la importancia de un cese al fuego, incluyendo a Merz y Macron.

Sin embargo, no está claro que vayan a convencer a Trump, quien se atribuyó el haber detenido seis conflictos recientes sin que mediara un cese al fuego previo.

Otro tema delicado tiene que ver con la posibilidad de que se pida a Ucrania que renuncie a partes de su territorio como condición para lograr un acuerdo de paz.

Esta posibilidad ya había sido asomada por el presidente estadounidense la semana pasada cuando hizo referencia a un posible "intercambio territorial".

En lo que ha sido interpretado ampliamente como una referencia a la posible necesidad de que Ucrania tenga que hacer concesiones, Trump publicó un mensaje el domingo en su cuenta en Truth Social en el que afirmaba que "el presidente Zelensky de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi inmediatamente, si quiere, o puede seguir luchando".