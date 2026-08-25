Trump tilda de "payasos" a los líderes de Canadá y amenaza con frenar el paso de su energía por EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este martes sus críticas contra Canadá y calificó de "payasos" a las autoridades del país vecino, al tiempo que advirtió que, si Ottawa no "entra en vereda", las consecuencias "serán mucho peores". Sus declaraciones apuntaron especialmente al suministro de electricidad, petróleo y gas que Canadá recibe a través de territorio estadounidense.

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que anunciara que elevará hasta el 50% los aranceles a los automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense, una medida que entraría en vigor el 1 de enero de 2027. En respuesta, Canadá anunció que adoptará medidas similares.

"Sin Estados Unidos, Canadá no podría sobrevivir; de ahí obtienen todo su dinero y, debido a su actual mala gestión, principalmente la del gobernador (el primer ministro, Mark) Carney y su secuaz, (el gobernador de Ontario, Doug) Ford, no se les permitirá seguir aprovechándose", ha espetado Trump en una publicación en redes.

En la misma publicación, el mandatario estadounidense sostuvo que "gran parte de la electricidad, el petróleo y el gas que recibe Canadá se transporta a través de Estados Unidos", para luego lanzar una nueva advertencia a las autoridades canadienses.

"alguien debería hacer que estos payasos entren en vereda o, de lo contrario, las consecuencias para Canadá serán mucho peores", afirmó Trump.

En paralelo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respaldó la postura de Trump y defendió la estrategia de presión comercial contra Canadá.

En declaraciones a un medio de Maine, Vance afirmó que, "desafortunadamente para los canadienses, dependen" de la economía estadounidense y, particularmente, del septentrional estado "de Maine mucho más de lo que Maine depende de ellos".

"Así que lo que vamos a hacer es imponer reglas justas, obligar a los canadienses a sentarse a la mesa y brindar a las empresas de Maine el mismo trato que les dan a sus propias empresas", ha defendido, describiendo este modo de actuar como "justicia básica" y subrayando que en Washington tendrán que "ser un poco firmes" para lograr alcanzarla.

"Eso es lo que estamos intentando hacer", ha declarado el vicepresidente, que ha estimado que, "a largo plazo", ese trato "será beneficioso para todos en Maine".

Las declaraciones de Trump y Vance aumentan la tensión entre Washington y Ottawa, en una jornada marcada por el anuncio de nuevas medidas arancelarias contra productos canadienses.

El propio Trump había confirmado horas antes que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero procedentes de Canadá, a partir del 1 de enero de 2027, luego del fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países.

PURANOTICIA