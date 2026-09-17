Netanyahu insiste en "ajustar cuentas" tras el 7 de octubre y advierte que "nadie es inmune" en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró este jueves su intención de "ajustar cuentas" con los responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la guerra en la Franja de Gaza.

"Estamos ajustando cuentas con los asesinos que mataron a nuestro pueblo, a nuestras hijas, nuestras mujeres y nuestros hijos el 7 de octubre (de 2023)", ha indicado. "Estamos ajustando cuentas con lo que aún quedan. No son mucho, porque nos estamos encargando de ellos", ha manifestado, según un comunicado publicado por su oficina en redes sociales.

En ese sentido, Netanyahu recalcó que "nadie es inmune" y aseguró que las tropas israelíes "los alcanzarán a todos". Además, hizo hincapié en que los miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no cuentan con lugares seguros dentro de la Franja de Gaza.

"El enemigo no está quieto y las cosas cambian. El deseo de Irán y sus representantes de destruir el Estado de Israel no ha desaparecido; simplemente se ha debilitado", ha explicado Netanyahu.

El primer ministro también afirmó que las capacidades de Irán resultaron "gravemente mermadas" tras la ofensiva conjunta lanzada en febrero junto a Estados Unidos, aunque advirtió que todavía quedan tareas pendientes.

"Hemos realizado la mayor parte del trabajo, pero aún queda labor por completar, y la completaremos", ha destacado.

En este contexto, Netanyahu volvió a plantear como objetivos a Hamás, el régimen iraní y Hezbolá, asegurando que Israel continuará actuando contra ellos.

"Eliminaremos a Hamás y, ante todo, derrotaremos al régimen de Irán. Lo derribaremos. Caerá. También nos ocuparemos de Hezbolá, y este también caerá", ha apostillado el primer ministro de Israel.

PURANOTICIA