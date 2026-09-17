Cerca de medio centenar de personas murieron en Nigeria por ingesta de alcohol adulterado

Alrededor de 50 personas murieron a causa de la ingesta de alcohol adulterado en el estado nigeriano de Ondo, según confirmaron este jueves las autoridades, que cifraron en 170 el total de afectados, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando.

El comisionado de Sanidad de Ondo, Banji Ajaka, indicó que hasta la fecha se han confirmado 49 fallecidos en el área de Irele.

Detalló que las autoridades están trabajando para intentar identificar el origen del alcohol para poder impedir su venta, según la cadena de televisión Channels TV.

Así, especificó que las muertes fueron causadas por sustancias alcohólicas ingeridas durante dos ceremonias en sendas comunidades de la zona.

La autoridad afirmó, además, que se sospecha que una persona se hizo con la bebida y la llevó para que fuera consumida durante las celebraciones.

(Imagen: The Associated Press)

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