Gobierno italiano respalda a ministro de Educación tras recibir un sobre con una bala y cartas de amenaza

El Gobierno de Italia, encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, expresó este jueves su solidaridad con el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, luego de que trascendiera que recibió amenazas a través de un sobre que contenía una carta y una bala.

"Expreso mi plena solidaridad y la del Gobierno al ministro Giuseppe Valditara por las graves amenazas recibidas. Una bala y una carta amenazante son viles actos intimidatorios que no pueden encontrar cabida en una democracia", ha señalado la dirigente italiana en un mensaje publicado en redes sociales.

Meloni también manifestó su confianza en que el episodio sea esclarecido por las autoridades y pidió una "condena clara y unánime" de todas las fuerzas políticas italianas frente a lo ocurrido.

En la misma línea, el ministro de Transporte y líder de Liga, Matteo Salvini, denunció las "gravísimas amenazas" contra Valditara, quien además es integrante de su partido.

"Un ministro de Liga que en estos años ha puesto de nuevo en el centro la escuela, los estudiantes y quienes cada día trabajan en ella, llegando a renovar tres contratos del sector Escuela en una sola legislatura", ha reivindicado Salvini, señalando que "ninguna amenaza y ni intimidación" detendrán el trabajo de Valditara.

Asimismo, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, expresó su solidaridad con su colega de gabinete y aseguró que las amenazas no modificarán la acción del Ejecutivo italiano, una coalición integrada por tres formaciones de derecha.

"Si alguien piensa que puede detener nuestra acción de Gobierno con amenazas y violencia se equivoca de lleno. Mando un abrazo a Giuseppe, estoy seguro de que no se dejará intimidar", ha subrayado.

Según informan medios italianos, el episodio se produjo durante las últimas semanas, cuando llegó a la sede del Ministerio de Educación un sobre dirigido a Valditara que contenía una bala y una carta amenazante.

El hecho fue denunciado ante las autoridades policiales italianas, que quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del envío y determinar a sus responsables.

PURANOTICIA