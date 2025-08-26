Trump se defiende de acusaciones: "No soy un dictador, tengo gran sentido común"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió al paso de las crecientes críticas sobre su manejo de las protestas civiles, asegurando desde el Despacho Oval que él no es "un dictador", sino un hombre con "gran sentido común" y una persona "inteligente".

El mandatario defendió el despliegue de tropas federales en la capital y amenazó con replicar la misma medida en Chicago, una acción que ha generado una fuerte oposición de las autoridades locales. "Cuando tengo a un tipo como JB Pritzker (el gobernador de Illinois) criticándonos, digo: 'La siguiente debería ser Chicago'. Como todos saben, Chicago es un campo de muerte en este momento y no lo reconocen", señaló Trump, en alusión a la alta criminalidad en esa ciudad.

El presidente ironizó sobre sus críticos, quienes, según él, lo acusan de ser "un dictador" en lugar de agradecerle por sus esfuerzos. En respuesta, afirmó: "Mucha gente está diciendo: 'Bueno, tal vez nos vendría bien un dictador'. A mí no me gustan los dictadores". Luego lamentó que, en lugar de recibir elogios, se le acuse de estar "intentando tomar la República".

Las controvertidas declaraciones del presidente se enmarcan en un intenso debate político en Estados Unidos sobre el alcance de la autoridad federal para intervenir en asuntos de seguridad pública en los estados. Mientras que los partidarios de Trump defienden el uso de la fuerza federal como una herramienta necesaria para restaurar el orden, sus detractores acusan al presidente de autoritarismo y de reprimir la disidencia.

