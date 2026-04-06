Trump recuerda su ultimátum por el estrecho de Ormuz y subraya que "Irán puede ser arrasado en una noche"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó la vigencia del ultimátum que expira este martes, mediante el cual demanda que Irán proceda a la apertura del estrecho de Ormuz. En este contexto, el mandatario alertó que la nación completa "puede ser arrasada en una noche".

Durante una comparecencia ante la prensa en Washington, sostuvo que "el país entero puede ser arrasado en una noche y podría ser la de mañana".

El líder republicano profundizó en su advertencia señalando que "tenemos un plan que cuenta con el poder de nuestros ejércitos. Para las 24.00 en punto cada puente de Irán estará arrasado. Cada central nuclear estará inoperativa, en llamas, con explosiones y jamás podrá volver a ser utilizada".

Para la administración de la Casa Blanca, la habilitación del tránsito por el estrecho de Ormuz representa "una gran prioridad". Consultada su postura sobre un eventual cobro de peaje por parte de las autoridades iraníes, Trump desestimó la idea y planteó que Estados Unidos debería percibir esos ingresos. "Mejor lo hago yo que permitir que lo hagan ellos" debido a que "hemos ganado", sentenció.

Al ser cuestionado sobre si estas acciones militares podrían catalogarse como crímenes de guerra, el presidente argumentó que la población local "están dispuestos a sufrir por su libertad". Trump aseguró poseer evidencia de comunicaciones interceptadas que respaldarían su postura: "Los iraníes dicen, y tenemos muchos mensajes interceptados, 'por favor, seguid bombardeando' y las bombas caen al lado de sus casas (...). Todo lo que os puedo decir es que quieren libertad".

En la misma instancia participó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien reafirmó la posibilidad de bombardeos a gran escala si no se alcanza un acuerdo antes del límite fijado. "Irán tiene que elegir. Elegir bien porque este presidente no está jugando. Se lo pueden preguntar a (Qasem) Soleimani, a (Nicolás) Maduro, a Jomeini", declaró Hegseth, aludiendo presumiblemente al líder supremo Alí Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero durante la primera jornada de ataques norteamericanos.

El jefe del Pentágono remarcó la intensificación de las incursiones aéreas sobre territorio iraní. "Hoy hemos tenido el mayor volumen de ataques desde el primer día de esta operación. Mañana serán incluso más", detalló. Por otro lado, el mandatario también dedicó palabras críticas hacia sus aliados estratégicos, incluyendo a los miembros de la OTAN, Japón y Corea del Sur, por su nula participación en las operaciones.

"Cuando los necesitábamos... No los necesitábamos de todas formas. No han ayudado nada, sino al contrario. Se han quitado de en medio para no ayudar. Ni siquiera quieren darnos las pistas de aterrizaje", reprochó Trump. Según su análisis, el distanciamiento "todo comenzó con Groenlandia", añadiendo que "queremos Groenlandia. No quieren dárnosla".

Respecto a Asia, recordó la presencia de 50.000 efectivos en Japón y 45.000 en Corea del Sur destinados a la defensa frente a Corea del Norte. En ese punto, criticó la gestión de su predecesor: "Si un presidente que no voy a mencionar hubiera hecho su trabajo, Kim Jong Un no tendría armas nucleares ahora". En contraste, Trump elogió la disposición de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, aunque no escatimó en críticas hacia estos últimos. Afirmó que los kuwaitíes "han derribado tres de nuestros aviones" y cuestionó el uso que le dan a los "bellos" misiles Patriot de fabricación estadounidense.

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA