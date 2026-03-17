Trump propone a Venezuela como el estado 51 de EE.UU. tras victoria en partido de béisbol

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó a la posibilidad de que Venezuela se convierta en el estado número 51 del país norteamericano, tras la victoria de la selección del país caribeño en la semifinal contra Italia del Clásico Mundial de Béisbol, indicando que a Caracas "le están pasando cosas buenas".

"Venezuela ha derrotado a Italia, 4-2, en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol. Van realmente bien", destacó el inquilino de la Casa Blanca antes de afirmar que "últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela".

Luego, se preguntó de manera retórica, "a qué se debe esta magia", antes invitar a sus seguidores a secundar la "estatalidad número 51", esto es, la hipotética integración del país caribeño como quincuagésimo primer estado de Estados Unidos.

Su mensaje llegó al término de una jornada en la que destacó el "trabajo realmente bueno" de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que respecta a la explotación de sus recursos petrolíferos.

Trump afirmó que "se están sacando millones, literalmente millones de barriles de petróleo", dos meses después de la intervención militar en la que Estados Unidos capturó al presidente del país, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, en una operación que dejó más de un centenar de víctimas fatales y que terminó abriendo un período de cooperación en Caracas con la Administración Trump.

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