Israel liberó a 4 chilenos y todos los activistas de flotilla de ayuda a Gaza

El Centro de Información Palestina (CIP) informó este jueves que Israel liberó a los cuatro chilenos detenidos junto a cientos de activistas de la flotilla que se dirigía a Gaza. Se trata de Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi, Ignacio Ladrón de Guevara y Carolina Eltit.

"Según información entregada por Cancillería a familiares de los tripulantes de la Global Sumud Flotilla, el Gobierno turco dispuso vuelos chárter para trasladar a los activistas liberados por Israel hacia Estambul", indicó el centro en su cuenta de Instagram

Y desde España, el grupo de abogados Adalah confirmó que las autoridades israelitas han liberado este jueves a todos los activistas de la flotilla abordada por la Armada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo. Todos han salido ya del centro de detención de Ktziot.

"Adalah ha recibido confirmación oficial del Servicio de Prisiones de Israel (IPS) y funcionarios estatales de que todos los activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla Coalition han sido liberados del centro de detención de Ktziot y están ya en ruta para su deportación", ha señalado la organización.

Así, ha subrayado a través de un comunicado que "la mayoría" de los activistas -unos 400- "están siendo trasladados al aeropuerto de Ramon para salir del país por vía aérea". "El equipo legal de Adalah está supervisando activamente el proceso de tránsito para garantizar que todos los activistas están a salvo y son deportados sin más demora", ha agregado.

Por último, Adalah ha reiterado que "toda la operación, desde la interceptación ilegal en aguas internacionales hasta la tortura sistemática, la humillación y la detención arbitraria de activistas pacíficos, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional".

Poco después, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha confirmado que su país "trabaja con todas las instituciones relevantes para garantizar la seguridad y retorno seguro" de los turcos detenidos en la "intervención ilegal" de Israel contra la flotilla.

"Planeamos traer hoy de vuelta a Turquía a nuestros ciudadanos y a los participantes de terceros países a través de vuelos especiales", ha manifestado en redes sociales. "Seguiremos protegiendo los derechos de nuestros ciudadanos y cumpliendo con nuestra responsabilidad humanitaria hacia los civiles en Gaza", ha remarcado, antes de incidir en que "mantendrá su apoyo al pueblo palestino".

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