Petróleo cae tras fuerte volatilidad marcada por tensión entre Irán y EEUU

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se reduce hasta los 102 dólares, con una caída de alrededor del 2%, tras una jornada en la que ha escalado hasta los 108 dólares y en la que Irán ha informado de que 31 buques han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, marca los 96 dólares, con una reducción diaria del 2%. Asimismo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, marcaba los 46,86 euros por megavatio hora, un 5,2% menos.

El precio de crudo ha caído alrededor de 6 dólares a última hora de la tarde de este jueves, a pesar de repuntar a lo largo de la jornada y desplomarse hasta un 7% el día anterior, unas fluctuaciones del mercado petrolero ya características desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero.

Las autoridades iraníes han informado que en la últimas 24 horas hasta 31 barcos han cruzado por el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos mantiene su bloqueo a los buques que cruzan por este paso con destino a puertos iraníes. En este sentido, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado este jueves que sus fuerzas han "redirigido a 94 buques comerciales e inmovilizado a cuatro".

Igualmente, la Armada iraní ha subrayado sus esfuerzos por "establecer una ruta segura y despejada" en la zona "a pesar de la agresión del Ejército estadounidense" y de una "inseguridad sin precedentes" en el golfo Pérsico.

Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido que el mercado de petróleo podrían situarse en "zona roja" en julio o agosto, mientras las reservas de petróleo se agotan y el alza de la demanda de crudo presiona el suministro, en un contexto marcado por el aumento de los viajes de verano.

"Normalmente, la demanda y el consumo de petróleo aumentan. (Sin embargo), las reservas se están agotando, no llega petróleo nuevo de Oriente Próximo y la demanda está aumentando. Esto puede ser complejo, y podríamos entrar en la zona roja en julio o agosto si no mejora la situación", ha indicado este mismo jueves el director de la AIE, Fatih Birol, en un evento del 'think tank' británico Chatham House.

En esta línea, el Brent continúa muy por encima de los 72 dólares en los que se encontraba antes de que comenzara la guerra de Irán, aunque lejos del máximo que se alcanzó en abril, cuando el barril llegó a los 126 dólares.

La casi interrupción del tráfico marítimo en Ormuz ha forzado a los productores del Golfo a recortar sus niveles de producción, alimentando al mismo tiempo la escalada del precio del crudo y del gas natural, mientras esperan con el ojo puesto en una posible desescalada en la región y el cese de los ataques.

Los movimientos de precios en los mercados energéticos ocurren en un momento en el que todavía no hay signos claros de que el conflicto vaya a resolverse pronto, con el inquilino de la Casa Blanca abriendo la puerta a nuevos bombardeos contra la República Islámica de Irán y deslizando que no corre ninguna prisa por alcanzar la paz.

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