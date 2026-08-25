Trump plantea cambiar el nombre del lago Ontario por "lago América" en medio de tensión con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este martes cambiar el nombre del lago Ontario por "lago América", en medio de la creciente tensión comercial entre Washington y Ottawa y de su intención de aplicar nuevos aranceles a productos canadienses.

"Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario", ha afirmado el dirigente estadounidense en un apunte en su red social.

La propuesta surge en medio del choque entre Estados Unidos y Canadá por el fracaso de las recientes negociaciones comerciales, mientras Trump mantiene su amenaza de elevar hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense, medida que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

La nueva arremetida de Trump se suma a una serie de declaraciones con las que el mandatario estadounidense ha endurecido su postura frente al Gobierno canadiense, en un escenario marcado por el deterioro de las relaciones comerciales entre ambos países.

Desde Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance defendió la estrategia comercial impulsada por la administración Trump y aseguró que Canadá mantiene una fuerte dependencia de la economía estadounidense.

El vicepresidente ha señalado que los canadienses "dependen" de la economía de Estados Unidos, argumento con el que justificó las medidas comerciales anunciadas por Washington.

Vance sostuvo que el objetivo es "imponer reglas justas" y "obligar a los canadienses a sentarse a la mesa y brindar a las empresas estadounidenses el mismo trato que les dan a sus propias empresas".

La disputa entre ambos países se mantiene así en medio de nuevas amenazas arancelarias y declaraciones cada vez más duras desde Washington, mientras Canadá enfrenta la posibilidad de un fuerte impacto en sectores clave de su economía.

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