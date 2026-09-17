EE.UU. venderá 48 cazas F35 a Arabia Saudita en una operación que podría alcanzar un valor de hasta US$ 24.300 millones

El Gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso su intención de vender a Arabia Saudita cerca de medio centenar de cazas F35, en una operación sin precedentes que podría alcanzar un valor de hasta 24.300 millones de dólares.

El Departamento de Estado aseguró en un comunicado que la venta a Riad, que incluye hasta 48 de estos aviones de combate, "respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no miembro de la OTAN que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en la región del Golfo".

El anuncio se produce en un momento de estancamiento de las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto y en pleno repunte de las hostilidades entre las fuerzas del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente -y respaldadas por Arabia Saudita- y los rebeldes hutíes, desde que estos lanzaran a principios de septiembre una ofensiva por la costa occidental del país haciéndose con importantes localidades en torno al estrecho de Bab el Mandeb.

(Imagen: Staff Sgt. Madelyn Brown)

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