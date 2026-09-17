EE.UU. sanciona a tres militares y ocho empresas cubanas vinculadas a explotación de minerales y desarrollo militar

El Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra tres militares y ocho empresas estatales de Cuba, en el marco de la campaña de la administración Trump contra las autoridades de la isla.

Los afectados por esta medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son tres oficiales del Ejército identificados como Joaquín Francisco Ncio Monteagudo, Julio Hurtado Betancourt y Dioglis Pedrera Argüello, señalados por dirigir las entidades sancionadas en este mismo paquete.

Se trata de cuatro mineras estatales acusadas de explotar níquel para el "régimen" cubano -Ceproniquel, Cediniq, Serconi y Pinares- y otras cuatro compañías propiedad de las Fuerzas Armadas dedicadas a la investigación y el desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales y simulación de campos de batalla -Cidai, Simpro, Cidnav y Cidp Grito de Baire.

El Departamento de Estado, que también hizo eco de las sanciones, defendió la medida en un comunicado asegurando que "durante décadas, el régimen cubano ha canalizado todos los recursos de la isla hacia una élite militar reducida y corrupta, dejando a los cubanos comunes sin electricidad, alimentos ni dignidad".

"La Administración Trump no permanecerá impasible mientras la élite cubana se enriquece mediante la extracción de recursos y los acapara para el aparato de seguridad represivo de Cuba, mientras el pueblo cubano sufre carencias", aseguraron.

(Imagen: Pexels)

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