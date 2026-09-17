China y Rusia vetan una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía reimponer sanciones a Irán

China y Rusia ejercieron este jueves su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU contra una resolución impulsada por Estados Unidos para reactivar el mandato del Comité 1737, creado en 2006 para supervisar las sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear.

La representación permanente de Irán ante Naciones Unidas aplaudió la decisión de Pekín y Moscú, a quienes agradeció sus "posiciones coherentes" y sus "acciones decisivas", al rechazar un proyecto de resolución que Teherán considera "motivado por razones políticas".

"Rusia y China se han mantenido una vez más firmes en la defensa de la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y la integridad del Consejo, y han impedido otro cínico intento más por parte de Estados Unidos y sus aliados de utilizar indebidamente el Consejo de Seguridad para sus fines políticos", señalaron en sus redes sociales.

La misión iraní ante Naciones Unidas, que valoró la abstención de Somalia y Pakistán al texto, calificó de "ilegítimo" el Comité 1737 y volvió a defender que la resolución 2231 de 2015 "expiró definitivamente" diez años más tarde. "A partir de esa fecha, todas las disposiciones, medidas, restricciones y mecanismos relacionados con el ámbito nuclear quedaron definitivamente sin efecto", agregaron.

Reino Unido, Francia y Estados Unidos defienden la renovación de la vigilancia internacional sobre el programa nuclear iraní, aludiendo a que el Comité 1737 debe retomar su obligación de rendir cuentas cada 90 días, al considerar que la falta de respaldo, el pasado año, a la congelación de sanciones contra Irán restablecía de forma automática las resoluciones previas a 2015 y, por tanto, la del comité de 2006.

Mientras, China y Rusia apuntan a que los países occidentales incumplieron el acuerdo de 2015, por lo que cualquier decisión al respecto carece de validez legal.

(Imagen: Remitida / Handout por Un News en X)

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