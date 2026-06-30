Trump pierde ante la Corte Suprema de EE.UU. la batalla por acabar con la ciudadanía por nacimiento

Trump llamó al Congreso a "empezar hoy" el "trabajo para poner fin a la cara e injusta para nuestro país ciudadanía por nacimiento", e indicó que "no es necesaria una larga y engorrosa enmienda constitucional", pese a que no es eso lo que sostienen la mayoría de juristas y lo que parece desprenderse de la última decisión de la Corte Suprema.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes, en cambio, celebraron el fallo de la Corte.

"La 14ª enmienda volivó a probar hoy que es más fuerte que las fuerzas que intentan vaciarla de contenido ", dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidenta de la asociación de apoyo a los migrantes Global Refuge.

El congresista demócrata por Illinois Jesus Chuy Garcia describió el intento de Trump por acabar con la ciudadanía por nacimiento como "cruel y racista" y Dariely Rodriguez, del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la Ley dijo que la sentencia "solidifica lo que hemos sabido durante cientos de años: que cualquiera nacido en el suelo de Estados Unidos, independientemente del estatus de sus padres, es estadounidense" .

Una sentencia histórica

El fallo supone un hito histórico que pone fin a los intentos de Trump por imponer una nueva interpretación del texto constitucional estadounidense que limitara los derechos de los hijos de los extranjeros.

La resolución, redactada por el juez John Roberts, sostiene que los nacidos en Estados Unidos de extranjeros en situación irregular en el país o solo temporalmente son "ciudadanos en el nacimiento" .

El juez invoca la historia de la 14ª enmienda, aprobada tras el final de la Guerra Civil (1861-1865) para poner fin a la cuestión de la ciudadanía de los esclavos liberados.

"La ciudadanía, entonces y ahora, es el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política ".

La enmienda, según la Corte, "extendió esa promesa a todas las personas libres nacidas en esta tierra". Y añade: "Hoy mantenemos esa promesa".

Entre los jueces que votaron en contra de mantener la ciudadanía por nacimiento, Clarence Thomas dijo que se está dando un "nuevo propósito para proyectos políticos" a la enmienda que va más allá del inicial de asegurar la igualdad de derechos para los esclavos liberados, a los que el juez reconoce el derecho a la ciudadanía porque "eran estadounidenses" sin otra patria.

Otro juez disidente, Samuel Alito, lamentó que la decisión "le da el derecho a la ciudadanía a todo el que resulte que nació en este país, incluidas las turistas del parto, mujeres que vienen aquí con el único propósito de dar a luz y luego regresar a casa".

Según Gary O'Donoghue, corresponsal jefe para Norteamérica de la BBC, "esta es una decisión que se estudiará en las clases de Derecho en los años por venir".

"La Corte Suprema, cuya composición actual la forjó el propio Trump, ha entregado un mensaje claro: la 14ª enmienda garantizó la ciudadanía por nacimiento y no puede ser anulada por un simple trazo de la pluma del presidente", añadió O'Donoghue.

Una prioridad de Trump

El presidente Trump reclama hace años poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Lo hace desde antes incluso de llegar a la Casa Blanca.

Ya en 2015, cuando era candidato para su primer mandato, pidió terminar con ella y la describió como el "mayor imán para la inmigración ilegal".

Solo horas después de regresar a la Casa Blanca en 2025 firmó la orden ejecutiva con la que quiso decretar el fin de la ciudadanía por nacimiento, un asunto al que se ha referido con frecuencia.

En un reciente mensaje en su red Truth Social, dijo que Estados Unidos "no puede vivir con los grilletes" de la ciudadanía por nacimiento, ya que "no es sostenible ni económicamente ni de otro modo".

La importancia que le da Trump a este asunto quedó clara cuando asistió a una de las audiencias que se celebraron en la sede de la Corte Suprema en Washington.

Que un presidente acuda a una audiencia judicial no tenía precedentes y fue interpretado como un intento de presionar al tribunal.

Según Anthony Zurcher, corresponsal para Norteamérica de la BBC, "hay poco que Trump pueda hacer ya para revertir esta decisión y negar la ciudadanía por nacimiento, salvo que sea otra enmienda al documento fundacional de Estados Unidos".