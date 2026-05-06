Trump ofrece poner fin al bloqueo en el Estrecho de Ormuz bajo "estricta condición" de cumplimiento por parte de Irán

En medio del estancamiento del diálogo que encabeza Pakistán para pacificar Medio Oriente, este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, garantizó que detendrá la operación "Furia Épica" dirigida a Irán. Asimismo, el mandatario prometió poner fin al "altamente efectivo bloqueo" en el estrecho de Ormuz, bajo la estricta condición de que el régimen de Teherán "acepta cumplir con lo acordado", aunque no entregó mayores detalles al respecto.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca expresó textualmente: "Asumiendo que Irán acepta cumplir con lo acordado, lo que quizá es mucho asumir, la ya legendaria 'Furia Épica' terminará y el altamente efectivo bloqueo permitirá que el estrecho de Ormuz quede abierto para todos, incluido Irán".

Pese a la oferta, el líder norteamericano reiteró sus amenazas contra el país, subrayando que en caso de que la contraparte "no acepta", de inmediato "empiezan los bombardeos". Para zanjar su declaración, Trump sentenció: "Tristemente, serán a un nivel mucho más alto y a una intensidad como nunca antes". Hasta el momento, las autoridades iraníes no se han pronunciado en respuesta a este mensaje.

Con el objetivo de alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Medio Oriente, tanto Estados Unidos como Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán. No obstante, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad. Dicha ciudad acogió un primer cara a cara luego de que se estableciera el acuerdo de alto el fuego, medida que desde entonces fue prorrogada sin fecha límite por parte de Trump.

Como uno de los motivos esgrimidos para no acudir a Islamabad, Teherán ha señalado que el bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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