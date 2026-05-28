"El ébola está de vuelta": líder de la OMS viaja al Congo ante brote que ya deja más de 200 muertes sospechosas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó este jueves que viaja rumbo a República Democrática del Congo (RDC) para evaluar en terreno la respuesta frente al brote de ébola que afecta al país, el cual deja ya más de 900 casos y 200 muertes sospechosas, además de siete contagios y un fallecido en Uganda.

“De camino a RDC”, señaló Tedros en un mensaje publicado en redes sociales, donde lamentó que “el ébola está de vuelta”.

“La provincia de Ituri está sufriendo las peores consecuencias. Estaré sobre el terreno con nuestros equipos de la OMS, socios y el extraordinario personal sanitario que nunca ha dejado de luchar, todos bajo el liderazgo del Gobierno de RDC”, afirmó.

En esa línea, destacó que la respuesta sanitaria en República Democrática del Congo ha logrado “derrotar al ébola en 16 ocasiones”.

“La 17ª no será diferente, pero tenemos que actuar ahora, juntos”, zanjó Tedros, quien ya había advertido el miércoles que el este del país enfrenta “una colisión catastrófica de enfermedad y conflicto”, en momentos en que la expansión del brote supera las capacidades de respuesta sanitaria.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%. Entre los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, figuran fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y garganta. Posteriormente pueden presentarse vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

República Democrática del Congo —que en diciembre de 2025 decretó el fin de su último brote de ébola, registrado en la región de Kasai— es considerada el país con mayor experiencia del mundo en el manejo de esta enfermedad.

El país africano ha enfrentado más de una docena de brotes desde la identificación del virus en 1976, en un doble episodio que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, ubicada a orillas del río Ébola, del cual la enfermedad tomó su nombre.

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