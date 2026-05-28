Candidato Roberto Sánchez amenaza con renunciar y llamar a elecciones si el Congreso peruano le impide gobernar

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez adelantó que renunciará al cargo y convocará nuevas elecciones generales si llega a enfrentar un Congreso que le impida gobernar, escenario similar al que vivió el expresidente Pedro Castillo antes de intentar, sin éxito, disolver el Parlamento.

“Las fuerzas golpistas tienen que saber que acá nadie arruga”, afirmó Sánchez, abanderado de Juntos por el Perú, durante un acto de campaña realizado en Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao. “Atrévanse, estamos listos”, desafió.

“Nos vamos a ir si no van a respetar la democracia ni la voluntad de nuestro pueblo. Perfecto, estoy en condiciones de renunciar y llamar a nuevas elecciones generales”, manifestó el candidato, según consignó el diario peruano La República.

La posibilidad de adelantar elecciones ha sido planteada en distintos sectores políticos como una fórmula para intentar frenar la permanente inestabilidad institucional que atraviesa Perú, país que en la última década ha tenido ocho presidentes.

De hecho, en 2023 el debate volvió a instalarse tras el fallido intento del entonces mandatario Pedro Castillo de disolver el Congreso —con el que mantenía una abierta confrontación política— y asumir mayores atribuciones. Sin embargo, el Parlamento rechazó entonces el proyecto de reforma constitucional que buscaba habilitar elecciones anticipadas.

El pasado 12 de abril, los peruanos acudieron nuevamente a las urnas en medio de otra crisis política. Tras un estrecho conteo entre Roberto Sánchez y el conservador Rafael López Aliaga por el segundo lugar, finalmente fue el candidato de Juntos por el Perú quien logró avanzar al balotaje.

Sánchez se enfrentará el próximo domingo 7 de junio a Keiko Fujimori, quien buscará llegar por cuarta vez a la presidencia de Perú, siguiendo los pasos de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori.

PURANOTICIA