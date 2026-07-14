Trump notifica al Congreso el reinicio de ataques contra Irán y habilita hasta 60 días de operaciones militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó formalmente al Congreso sobre el reinicio de los ataques contra Irán, lo que otorga un plazo de 60 días al Pentágono para el uso de fuerzas militares del Mando Central (Centcom) sin necesidad de obtener la aprobación del Capitolio.

En la misiva, enviada el viernes, el mandatario sostiene que los ataques se reiniciaron el 7 de julio. "Las fuerzas terrestres de Estados Unidos no están implicadas en estos ataques", señala en el documento, al que tuvo acceso el diario estadounidense The Hill.

Asimismo, afirma que "Estos ataques son limitados, medidos, planificados y ejecutados de manera que se minimicen las bajas civiles", en un documento presentado en el marco de la Ley de Poderes de Guerra, que establece que el presidente debe informar al Congreso en un plazo de dos días tras ordenar ataques en el extranjero.

De esta forma, el Ejército de Estados Unidos podrá permanecer 60 días en la región, con la posibilidad de una extensión de otros 30 días por decisión del mandatario, de acuerdo con la misma legislación. Si el despliegue supera ese plazo, será necesaria la aprobación del Congreso.

Cabe recordar que Trump sostuvo en una carta enviada al Congreso el 1 de mayo que el alto el fuego alcanzado el 7 de abril con Teherán puso fin a la ofensiva iniciada el 28 de febrero junto a Israel. Con ese argumento, aseguró haberse acogido a la Ley de Poderes de Guerra, pese a no contar con la aprobación del Congreso para los ataques contra Irán.

En las últimas horas, Estados Unidos ha lanzado nuevas oleadas de bombardeos contra Irán, que respondió atacando intereses estadounidenses en países de la región. La escalada ocurre en medio del temor por un eventual colapso de las conversaciones retomadas tras el alto el fuego de abril, que buscan alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

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