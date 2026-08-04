Unión Europea asegura que "superó la prueba" tras crisis migratoria en Ceuta y llama a acelerar el pacto migratorio

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este martes que la Unión Europea "ha superado la prueba" tras la crisis migratoria registrada en Ceuta, al lograr controlar la situación y evitar desplazamientos hacia el resto del espacio Schengen. No obstante, sostuvo que lo ocurrido obliga al bloque a extraer lecciones y acelerar la implementación de las nuevas políticas europeas en materia de fronteras y migración.

Tras participar en la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea, Brunner afirmó que la respuesta coordinada permitió contener la emergencia.

"De momento, está claro que Europa ha superado la prueba. Estas personas no han podido acceder al espacio Schengen y la seguridad en la frontera se ha resuelto con rapidez. Ahora la clave para la Unión Europea está en actuar unida y sacar también las conclusiones correctas de estos acontecimientos", sostuvo durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

El comisario explicó que el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, informó a sus pares que la situación se encuentra bajo control, que ningún migrante logró acceder al territorio continental español y que el espacio Schengen no se ha visto afectado, resultado que atribuyó a la cooperación entre España, Marruecos y las instituciones europeas.

Asimismo, defendió el trabajo realizado por la Unión Europea en materia migratoria, aunque reconoció el impacto que generaron las imágenes de la crisis.

"Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración ilegal en las últimas décadas", afirmó Brunner, aunque advirtió que "esas imágenes dramáticas superan a las mejores estadísticas", por lo que consideró necesario reforzar la protección de las fronteras exteriores y la respuesta conjunta del bloque.

PACTO DE MIGRACIÓN

A partir de lo ocurrido en Ceuta, Brunner sostuvo que la prioridad debe ser la plena aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo, además del reglamento europeo de retornos, con procedimientos fronterizos y devoluciones más ágiles.

También defendió el uso de herramientas como el concepto de "país tercero seguro", que permite tramitar solicitudes de protección internacional fuera del territorio comunitario en determinadas circunstancias.

En la misma línea, respaldó el plan de cinco medidas impulsado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que contempla:

Reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito.

Acelerar los procesos de retorno.

Ampliar el apoyo de Frontex en las fronteras exteriores y en terceros países.

Implementar sistemas de alerta temprana frente a campañas de desinformación y movimientos coordinados.

Fortalecer la lucha contra las redes de tráfico de migrantes.

CONTROLES FRONTERIZOS

Consultado por la decisión de Italia de restablecer temporalmente los controles en la frontera interior con España, Brunner recordó que el Código de Fronteras Schengen permite este tipo de medidas de forma "excepcional" y "temporal", siempre que existan riesgos para la seguridad pública.

Sin embargo, precisó que ahora corresponde a la Comisión Europea determinar si la medida cumple con los criterios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la normativa comunitaria.

"La situación ha evolucionado en los últimos días. Ahora sabemos que las personas han regresado a Marruecos y que no ha habido movimientos hacia el espacio Schengen. Cuando Italia adoptó esa decisión, no disponíamos todavía de esa información", señaló.

MAFIAS Y CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN

El comisario europeo atribuyó la magnitud de la crisis a la acción de las redes de tráfico de migrantes y a campañas de desinformación difundidas en redes sociales, evitando pronunciarse sobre un eventual rol de las autoridades marroquíes mientras las investigaciones continúan.

"Lo que sabemos es que esto fue instrumentalizado por traficantes de seres humanos", afirmó Brunner, quien agregó que Europol trabaja junto a las autoridades españolas para esclarecer el origen de los mensajes difundidos antes del ingreso masivo de migrantes.

Asimismo, sostuvo que la crisis puso a prueba la capacidad de reacción del bloque europeo.

"Esta semana ha puesto a la UE a prueba en celeridad, en solidaridad y también en resiliencia ante la desinformación. Pero dejen que sea claro también. Cuando ha hecho falta, la situación ha vuelto a estar bajo control, y no por accidente, sino por actuar conjuntamente", añadió.

CENTROS DE RETORNO

Durante la reunión, varios Estados miembros plantearon la posibilidad de desarrollar centros de retorno en terceros países, alternativa que, según Brunner, ya cuenta con una base jurídica en el nuevo reglamento europeo, aunque recalcó que su implementación dependerá de cada gobierno.

"Es una decisión de los Estados miembro. Nosotros proporcionamos la base jurídica y, si quieren utilizarlos, los apoyaremos", puntualizó.

Finalmente, el comisario reafirmó que la cooperación con Marruecos seguirá siendo uno de los pilares de la estrategia migratoria de la Unión Europea y confirmó que Bruselas mantiene negociaciones para cerrar un acuerdo de asociación integral con Rabat, en el que la migración constituye uno de los elementos centrales.

No obstante, evitó vincular directamente esas conversaciones con la crisis de Ceuta, aunque destacó que la colaboración de las autoridades marroquíes fue clave para facilitar los retornos y recuperar el control de la frontera.

PURANOTICIA