España cifra en 72 mil los migrantes que ingresaron masivamente a Ceuta y confirma 75 fallecidos durante la crisis

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, cifró este martes en 72.000 las personas que ingresaron de forma masiva a Ceuta durante la jornada del pasado jueves. Según detalló, cerca de 70.000 migrantes ya abandonaron el enclave español ubicado en el norte de África, por lo que alrededor de 2.000 aún permanecen en la ciudad autónoma.

La autoridad entregó estas cifras durante una rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros del Interior de la Unión Europea, convocada para abordar la emergencia migratoria. En la instancia, señaló que unas 2.000 personas que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta todavía no han salido del territorio.

No obstante, la vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, sostuvo una estimación distinta y aseguró que entre 3.000 y 5.000 migrantes continúan deambulando por las calles de la ciudad autónoma.

La cifra entregada por Grande-Marlaska representa un aumento respecto de la estimación oficial difundida el pasado viernes, cuando se informó que cerca de 50.000 personas habían ingresado a Ceuta.

Ese mismo viernes, la página web del Departamento de Seguridad Nacional, organismo dependiente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, publicó un mensaje indicando que alrededor de 49.000 personas habían entrado a Ceuta en un solo día. Sin embargo, la publicación fue posteriormente eliminada y derivó en la destitución de una funcionaria encargada del sitio web.

Desde Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, había señalado el lunes que hasta 80.000 personas podrían haber ingresado al territorio. Sin embargo, este martes el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, rebajó esa estimación y la situó en unos 75.000 migrantes, cifra que sigue siendo superior a la entregada por el Ministerio del Interior.

En paralelo, la Delegación del Gobierno en Ceuta confirmó este martes el hallazgo de tres nuevos cadáveres desde el lunes, todos relacionados con el intento de ingreso masivo a España. Con ello, el número de fallecidos durante esta crisis se elevó a 75 personas.

A esa cifra se suman los 11 fallecidos que el Gobierno de Marruecos reconoció el pasado domingo en el ámbito de sus aguas territoriales, en el contexto de la misma emergencia migratoria.

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