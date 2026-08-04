Precio del petróleo Brent cae bajo los US$80 tras posible acuerdo entre EE.UU. e Irán sobre el estrecho de Ormuz

El precio del barril de petróleo Brent cayó este martes por debajo de los 80 dólares por primera vez en más de tres semanas, luego de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresara su confianza en que Washington e Irán puedan alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales.

Las declaraciones del funcionario estadounidense provocaron una fuerte corrección en el mercado del crudo. El Brent, referencia para Europa, llegó a retroceder cerca de un 5% respecto del cierre del lunes, cotizando en 79,75 dólares por barril, su nivel más bajo desde el 13 de julio.

Además, el valor del crudo europeo se ubicó 22% por debajo del máximo de 102 dólares por barril alcanzado el 23 de julio de 2026.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, también registró una fuerte caída. Tras la apertura de Wall Street, el barril descendía 5,4%, situándose por debajo de los 76 dólares, nivel que no alcanzaba desde el 13 de julio.

En declaraciones a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press, Scott Bessent confirmó que las negociaciones con Teherán continúan y se mostró optimista respecto de un posible entendimiento.

"Estamos en conversaciones con Irán", indicó el secretario del Tesoro estadounidense.

Asimismo, agregó:

"Existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy (martes) o mañana (miércoles) para abrir el estrecho y avanzar hacia una postura más normalizada en este conflicto".

Bessent explicó que, de concretarse un acuerdo, se restablecería la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, descartando que Irán pueda imponer cobros a las embarcaciones que transiten por esa estratégica ruta marítima.

"Se restablecería la 'libertad de movimiento', lo que excluiría la posibilidad de que Teherán cobre peaje alguno a los barcos que atraviesen el paso marítimo".

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