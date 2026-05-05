Trump minimiza la duración de la guerra con Irán: "De una forma u otra, ganamos"

Para los intereses de Washington, la duración del conflicto armado con Irán no representa un "factor crucial". Así lo dejó en claro el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estimó que las hostilidades podrían extenderse por dos semanas o "quizás tres". En esa misma línea, el mandatario fue enfático al sentenciar: "De una forma u otra, ganamos".

Durante una entrevista concedida a la cadena ABC News y que fue publicada este martes, el jefe de Estado reiteró una postura que, tal como él mismo apuntó, ya es conocida. "Ya me han oído decirlo un millón de veces", admitió el gobernante, para luego agregar: "O cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado".

Respecto a las ofensivas desplegadas por Irán contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el líder norteamericano evitó pronunciarse sobre si estas acciones suponen una violación de la tregua. "Ya veremos qué pasa", se limitó a responder. Previamente, durante un acto oficial realizado el lunes en la Casa Blanca, Trump le bajó el perfil a dichas arremetidas, afirmando que "no hubo daños importantes".

Contrariando los resultados que apuntan las encuestas, el presidente le restó importancia a la posible duración del enfrentamiento, argumentando que existe una gran aceptación entre el público estadounidense hacia esta guerra. Bajo esa premisa, volvió a asegurar: "El tiempo no es un factor crucial para nosotros".

En otro ámbito de las operaciones, el presidente de Estados Unidos afirmó que mantienen el control del estrecho de Ormuz. Este dominio se logró tras la puesta en marcha de la operación 'Proyecto Libertad', una iniciativa "humanitaria", según dijo hace unos días, con la que pretenden facilitar el tráfico marítimo de aquellos buques atrapados en el golfo Pérsico.

El principal argumento que han esgrimido tanto Estados Unidos como Israel para poner en marcha esta nueva ofensiva han sido las reservas de uranio de Irán. Sin embargo, Trump ha minimizado el alcance de este arsenal como consecuencia de los bombardeos lanzados en junio.

"Probablemente no se pueden usar", indicó el jefe de la Casa Blanca sobre dicho material. Pese a ello, apuntó que le gustaría hacerse con esas reservas para evitar que las autoridades iraníes "caigan en la tentación" de insistir con sus aspiraciones nucleares.

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