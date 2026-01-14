Trump mostró el dedo del medio a un trabajador que le gritó "protector de pedófilos" por caso Epstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le mostró el dedo del medio a un trabajador de la empresa Ford en el estado de Michigan, durante una visita a una planta de ensamblaje, después de que esta persona le tildara de "protector de pedófilos", en referencia al caso Epstein.

Según el video publicado por TMZ, Trump se encontraba caminando por una pasarela cuando se escucha el improperio, a lo que el inquilino de la Casa Blanca respondió diciéndole "que te jodan" y haciéndole el citado gesto, una reacción tildada de "apropiada" por la Casa Blanca.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha subrayado que "un lunático empezó a vociferar insultos en un arrebato de ira y el presidente dio una respuesta apropiada y clara".

El trabajador ha sido identificado como TJ Sabula, de 40 años, quien ha asegurado en declaraciones al diario estadounidense 'The Washington Post' que la empresa le ha suspendido mientras investiga el incidente. "En lo relativo a decírselo, no lo lamento en absoluto", ha dicho, en defensa de su frase al presidente de Estados Unidos.

Sabula ha explicado además que Trump pudo escucharle "muy, muy, muy claramente" y ha recalcado que se refería específicamente a la gestión de la Casa Blanca de la publicación de los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, en medio de la polémica debido a que algunos de ellos hacen mención precisamente al mandatario.

Por ahora, se estima que unos 12.000 documentos con más de 125.000 páginas han sido publicados, lo que supone menos de un 1% de todo el material a revisar. El Departamento de Justicia indicó el pasado 24 de diciembre que más de un millón de archivos no habían sido incluidos en ese primer análisis.

La Administración Trump ha recibido duras críticas por parte de políticos y congresistas demócratas, que acusan al Gobierno de tratar de evitar la publicación de los documentos. No obstante, las autoridades han defendido que cualquier retraso o impedimento está relacionado con la protección de las víctimas, mientras que el presidente ha llegado a afirmar que todo es "un montaje" del Partido Demócrata.

