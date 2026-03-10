Por qué la crisis desatada por la guerra en Irán puede convertirse en el "mayor shock petrolero de la historia"

La situación actual comparte varios de esos ingredientes.

EL CIERRE DEL ESTRECHO DE ORMUZ, CLAVE EN LA CRISIS

"El estrecho de Ormuz es el mayor cuello de botella energético del planeta" , explica a BBC Mundo Rafael Pampillón, profesor de Economía de la IE Business School.

Por ahí circula una quinta parte del consumo mundial de petróleo y el 25% del que se transporta por vía marítima . También pasan por sus aguas el 30% del gas natural licuado (GNL).

Si hasta el 27 de febrero cruzaban 37 petroleros diarios por Ormuz, el número pocos días después del inicio de la guerra se redujo a prácticamente cero .

La inestabilidad y la incertidumbre influyen en los precios del petróleo, pero el bloqueo de este paso, que amenaza con que países productores de la región tengan que cerrar el grifo de los pozos porque los buques llenos con el preciado cargamento no pueden transitar por el estrecho y ya no tienen espacio para almacenar más crudo, afecta "directamente a los precios globales de la energía" , señala Pampillón.

¿Y por qué cerrar los pozos temporalmente no es una buena opción? Pues porque, a diferencia de lo que ocurre con un grifo de agua, los de petróleo no son fáciles cerrar y sobre todo, de volver a abrir. Además de las dificultades técnicas, los pozos podrían perder presión y que nunca recuperaran su caudal original .

La Guardia Revolucionaria Islámica ha asegurado que no permitirá el paso ni de un solo litro por esta vía marítima mientras Israel y Estados Unidos continúen con sus ataques , mientras que el presidente Trump ha prometido que "la muerte, el fuego y la furia" reinarán en Irán si detiene el flujo de petróleo.

Varios países han tomado medidas de emergencia ante "la mayor crisis" a la que se ha enfrentado nunca la industria energética de la región, tal y como la ha descrito el director de Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita y mayor exportadora de petróleo del mundo.

Según Amin Nasser, habrá "consecuencias catastróficas" para los mercados petroleros mundiales si el conflicto sigue interrumpiendo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado que va a desplegar una decena de buques de guerra a la región para, potencialmente, escoltar a barcos comerciales por el estrecho de Ormuz "cuando haya terminado la fase más intensa del conflicto", dijo en Chipre este lunes.

Esto es lo que tuvo que hacer Estados Unidos y otras potencias en los años 80 durante la guerra entre Irán e Irak, en la que varios buques mercantes y petroleros fueron atacados en el Golfo Pérsico.

Pero ni siquiera entonces el estrecho dejó de funcionar por completo, recuerda el profesor Pampillón.

UNA GUERRA ASIMÉTRICA

"Irán parece estar explotando una forma clásica de coerción asimétrica: como no puede igualar a EE.UU. e Israel en capacidad convencional, trata de convertir el sistema energético regional en un multiplicador de costes", explica a BBC Mundo Omar Rachedi, economista y senior fellow de EsadeGeo, el centro para economía global y geopolítica de esta universidad española.

Aunque parece que no puede ganar con las armas, Teherán está demostrando que sí tiene capacidad para afectar al sistema energético mundial, elevando el coste económico y político de cualquier conflicto que le amenace.

En términos de teoría estratégica, analiza el economista, Irán "está intentando transformar una inferioridad militar relativa en poder de negociación a través de un cuello de botella global".

De esta forma, al atacar instalaciones, terminales, refinerías y tráfico marítimo, encarece la guerra para Washington, sus aliados del Golfo y los grandes consumidores asiáticos y europeos, con el fin de que presionen por un alto el fuego o por limitar la escalada.

Pero no es el único motivo, según los expertos.

"También envía un mensaje de disuasión regional", según Pampillón.

Teherán envía con estos ataques un mensaje a sus vecinos del Golfo que cualquier implicación directa en el conflicto tendrá consecuencias económicas graves, además de demostrarles que no pueden ser protegidos plenamente.

La apuesta también podría volverse en su contra. "Atacar la infraestructura energética de sus vecinos podría endurecer y no debilitar la alineación del Golfo con Washington. Es una estrategia racional desde la lógica de la coerción, pero extraordinariamente arriesgada en sus efectos de segundo orden", opina Rachedi.

QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES PERJUDICADOS

El impacto de esta crisis energética, de la que no sabemos hasta dónde puede llegar, se distribuye en cascada por toda la economía mundial, pero algunos sectores y regiones son particularmente sensibles.

En un primer lugar, todos aquellos sectores "intensivos en combustibles líquidos y los que dependen del Golfo como corredor físico", explica el economista de EsadeGeo.

El transporte y, en particular, la aviación es quizás el caso más obvio: el combustible para aviones se disparó en Singapur un 72%, alcanzando un récord, y desde finales de febrero se han cancelado 37.000 vuelos, recuerda Omar Rachedi.

Cuando sube el crudo, estos sectores experimentan de inmediato un incremento de costes operativos, lo que suele traducirse en billetes más caro y mayores tarifas logísticas.

La industria petroquímica también acusa el golpe, ya que muchas materias primas industriales, como plásticos, fertilizantes, productos químicos o fibras sintéticas, derivan del petróleo o del gas natural, recuerda Rafael Pampillón.