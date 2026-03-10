La Casa Blanca afirma que Donald Trump "no descarta" un despliegue de tropas estadounidenses en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no descarta opciones" en la guerra contra Irán, incluido el despliegue de tropas en el país centroasiático, según afirmó este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"En cuanto al envío de tropas, el presidente ha hablado de ello en repetidas ocasiones. Sabiamente, no descarta ninguna opción como comandante en jefe. Por lo tanto, una vez más, dudaría en confirmar cualquier cosa que diga ahora mismo un demócrata del Capitolio sobre la opinión del presidente", señaló en una rueda de prensa.

Sus declaraciones llegan después que el senador demócrata Richard Blumenthal, entre otros, haya apuntado a que "parece que vamos por el camino de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán para lograr cualquiera de los posibles objetivos" durante una sesión informativa sobre el conflicto abierto hace poco más de diez días, cuando Washington lanzó una ofensiva sorpresa junto a Israel contra Teherán.

Por otra parte, Leavitt anunció que el Departamento de Defensa hará público su informe sobre el ataque a la escuela femenina de Minab, en la que murieron a cerca de 170 personas en la primera jornada de ataques contra territorio iraní. "Y como dijo el presidente ayer en su rueda de prensa, aceptará la conclusión de esa investigación, sea la que sea", aseguró.

Estos comentarios contrastan con los del mandatario estadounidense, que esta semana insinuó que el centro escolar pudo ser bombardeado por un misil 'Tomahawk' de otro país, o incluso de Irán.

(Imagen: Getty Images)

