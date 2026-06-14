Trump lamenta ataque israelí en Beirut y pide calma para lograr acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado el ataque aéreo que Israel ha desencadenado este domingo contra el sur de Beirut, y manifestó que "no tendría que haber ocurrido".

El mandatario realizó un llamado en general a la calma tanto a Tel Aviv como a las milicias libanesas de Hezbolá para que cesen las hostilidades porque está "muy cerca" de pactar el memorándum de entendimiento con Irán para abrir un proceso de paz en firme.

Israel ha lanzado esta tarde varios misiles contra un edificio de apartamentos en el barrio de Dahiya, en el sur de Beirut y bastión de Hezbolá, en respuesta a lo que ha denunciado como varios aviones no tripulados con carga explosiva contra su territorio.

El ataque israelí se ha saldado con al menos tres muertos y 15 heridos, mientras que los impactos de los presuntos drones no han causado víctimas, de ahí que Trump, en su mensaje en su plataforma

"Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso", ha planteado el mandatario norteamericano.

Trump celebra este domingo su 80 cumpleaños con un gran evento de artes marciales mixtas en la Casa Blanca y la esperanza de cerrar este acuerdo preliminar con Irán. El presidente estadounidense se declaró convencido este pasado sábado de que la firma ocurriría hoy pero a lo largo del día los negociadores iraníes han trasladado su profundo escepticismo por los flecos técnicos que quedan por cerrar y, sobre todo, por el bombardeo en Dahiya.

La seguridad del bastión de Hezbolá es una condición inapelable de Teherán, gran valedor del partido-milicia, para sentarse a negociar.

"El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán", ha comentado Trump antes de llamar a la tranquilidad.

"No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa", ha concluido.

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