Trump ganó más de US$1.000 millones con criptomonedas en su primer año como presidente tras regresar a la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó más de US$1.000 millones el año pasado con negocios vinculados a criptomonedas , según su declaración financiara de 2025.

En el documento, de 927 páginas, el mandatario declaró US$635 millones en regalías provenientes de una " meme coin " (criptomoneda basada en memes) de Trump, cuyo valor se desplomó desde que el presidente la lanzara pocos días antes de asumir el cargo.

También informó de ingresos superiores a los US$500 millones procedentes de World Liberty Financial , una empresa de criptomonedas fundada por sus propios hijos y los hijos de su enviado especial, Steve Witkoff.

El mandatario obtuvo millones adicionales en el sector inmobiliario y con artículos con la marca Trump. Sin embargo, la Casa Blanca negó que estuviera obteniendo beneficios económicos de la presidencia .

Las ganancias reflejadas en su última declaración financiera superan con creces las de 2024, año en el que Trump declaró ingresos superiores a los US$600 millones .

No obstante, la Casa Blanca —que ha insistido reiteradamente en que Trump transfirió sus negocios a un fideicomiso administrado por sus hijos— volvió a negar la existencia de cualquier conflicto de intereses .

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que el presidente había logrado con orgullo convertir a Estados Unidos en "la capital mundial de las criptomonedas" .

"Ni el presidente ni su familia han incurrido —ni incurrirán jamás— en conflictos de intereses", declaró en un comunicado.

Y añadió: "Todas las acciones del presidente Trump y de su administración se llevan a cabo en beneficio del pueblo estadounidense; quienes, bajo la etiqueta de 'periodistas', sostienen lo contrario, no hacen más que reciclar la misma narrativa falsa y gastada que los demócratas y los medios tradicionales llevan una década promoviendo".

El propio presidente ha destacado también que no está sujeto a las leyes federales sobre conflictos de intereses.

En el pasado, Trump criticó las criptomonedas. Es célebre su afirmación de 2021 en la que calificaba al Bitcoin de "estafa" y de "desastre a punto de ocurrir".

Sin embargo, durante su campaña presidencial tres años después, Trump expresó su deseo de convertir a EE.UU. en la "capital de las criptomonedas del planeta".

Una de sus primeras medidas tras regresar a la Casa Blanca el año pasado fue emitir una orden ejecutiva para "apoyar el crecimiento responsable" de la industria de las criptomonedas.

Richard Painter, exabogado y jefe de ética de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush, declaró a la BBC que resultaba "extraordinario" que Trump hubiera ganado US$1.000 millones con las criptomonedas.

"Por supuesto que se trata de un conflicto de intereses", afirmó.

Para Will Walker-Arnott, director de clientes privados de Raymond James Financial Group, el enfoque de Trump "contrasta con el de presidentes anteriores en lo que respecta a la generación de dinero".

"Jimmy Carter transfirió su granja de cacahuates a un fideicomiso ciego y George W. Bush vendió su participación en los Texas Rangers antes de asumir la presidencia; sin embargo, Trump parece operar de una manera muy distinta y parece estar ganando mucho dinero a través de esta empresa familiar de criptomonedas".

BIBLIAS, RELOJES Y FRAGANCIAS TRUMP

La declaración de este martes revela que sus ganancias en criptomonedas superan con creces los ingresos de su negocio inmobiliario, que lo lanzó a la fama inicialmente.

Trump ganó alrededor de US$77 millones con su club Mar-a-Lago y US$122 millones con su club de golf en Doral, Florida.

También obtuvo más de US$30 millones en cada uno de sus clubes de golf situados en Bedminster (Nueva Jersey), Jupiter (Florida) y Turnberry (Escocia).

Asimismo, Trump ganó millones mediante otras iniciativas empresariales, según la declaración financiera.

Entre ellas se incluyen US$ 4,7 millones en regalías por relojes de la marca Trump, así como por biblias, calzados deportivos, fragancias y guitarras que llevan su nombre.

La primera dama, Melania Trump, también detalló sus ingresos correspondientes a 2025 en la declaración. Obtuvo US$10,7 millones con un "acuerdo de licencia" relacionado con un documental sobre ella estrenado el año pasado.

También figuran otros US$6 millones de ingresos procedentes de la venta de NFT (tokens no fungibles), que son imágenes digitales comercializadas en línea.

El presidente declaró ingresos por valor de unos US$86,5 millones derivados de acuerdos alcanzados en diversas acciones legales.

Dicha cifra incluye US$16 millones de una demanda contra ABC, otros US$16 millones de CBS Broadcasting y CBS Interactive, US$24,5 millones de Meta, US$22 millones de YouTube y US$8 millones de X.