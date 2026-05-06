Trump frena rescate de buques en Ormuz para acelerar un pacto definitivo con Irán

En el contexto de la guerra con Irán y el consecuente cierre del estratégico estrecho de Ormuz, la iniciativa de carácter "humanitaria" que buscaba destrabar la salida de los buques estancados en el golfo Pérsico, fue suspendida por Donald Trump.

A través de su red social, el presidente de Estados Unidos explicó que "a raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar obtenido durante la campaña contra Irán y, además, del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado de mutuo acuerdo que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse".

Previo a este anuncio, el magnate republicano había emitido comentarios restándole gravedad al conflicto con la República Islámica, catalogándolo nuevamente como una "pequeña escaramuza militar". En esa misma línea, proyectó que las hostilidades podrían prolongarse por dos semanas o "quizás tres", para luego sumar la reiteración de que Teherán "quiere llegar a un acuerdo".

Con el respaldo del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el denominado Proyecto Libertad había arrancado oficialmente el lunes. Para esta operación, el organismo informó el despliegue de 15.000 efectivos, destructores lanzamisiles, plataformas no tripuladas multidominio y más de un centenar de aeronaves terrestres y marítimas.

Pese a la magnitud de la misión, los registros del propio Centcom indican que hasta la fecha únicamente dos embarcaciones de bandera estadounidense habrían "transitado con éxito a través del estrecho de Ormuz". Al respecto, el almirante Brad Cooper, comandante de dicha instancia, aseguró que el objetivo final del despliegue es crear una "ruta bidireccional".

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