Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a "Departamento de Guerra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra .

La medida restablece la denominación que tuvo por úlltima vez en la década de 1940 y, según el texto de la orden al que ha tenido acceso la BBC, el objetivo es "proyectar fuerza y determinación" .

El organismo utilizará inicialmente el nuevo nombre como "título secundario" , mientras el gobierno solicita la aprobación del Congreso para que el cambio sea permanente.

La Casa Blanca aún no ha revelado cuánto costará el cambio de nombre, pero los medios estadounidenses estiman que el reajuste en cientos de agencias, emblemas, direcciones de correo electrónico y uniformes puede ascender a US$1.000 millones .

El Departamento de Defensa, que administra las fuerzas armadas estadounidenses, es el sucesor del Departamento de Guerra que se creó como agencia a nivel ministerial en 1789 y existió hasta 1947.

"El nombre 'Departamento de Guerra' transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con 'Departamento de Defensa', que solo hace hincapié en las capacidades defensivas", dice el texto de la orden.

"Creo que es un nombre mucho más apropiado, teniendo en cuenta la situación actual del mundo", dijo Trump este viernes en el Despacho Oval, añadiendo que "transmite un mensaje de victoria".

La orden establece que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pasará a denominarse secretario de Guerra. Le instruye para que recomiende e incluya medidas legislativas y ejecutivas para avanzar hacia un cambio de nombre permanente del departamento.

Durante la firma, Hegseth explicó que "este cambio de nombre no es solo un cambio de denominación, es una restauración", y añadió que "las palabras importan".