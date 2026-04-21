Trump extenderá el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y concluyan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que extenderá el alto el fuego temporal alcanzado a principios de abril con Irán "hasta" que las autoridades de este país presenten una propuesta y concluyan las negociaciones.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que "he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

La autoridad aseguró que tomó esta decisión a petición de Pakistán, en particular del jefe de su Ejército, Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif.

"Se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada", señaló, tras recalcar que "el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es de extrañar".

El anuncio de Trump se produce a horas de que expire la tregua, lo que estaba previsto a las a las 04:50 horas del 22 de abril.

(Imagen: Brendan Smialowski / AFP)

PURANOTICIA