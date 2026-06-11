EE.UU. sanciona a la empresa estatal de petróleo y gas de Cuba en medio de las tensiones con La Habana

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra la petrolera estatal cubana, en el marco de las presiones de la Administración Trump a las autoridades y del bloqueo al país caribeño.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense ha incluido en su lista de sancionados a la entidad Unión Cuba Petróleo, "alias 'CUPET'", sin dar más detalles al respecto.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó en redes sociales que adoptó la misma medida contra "la empresa energética estatal cubana", alegando que "las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma para ejercer control social y obtener beneficios cleptocráticos".

"Durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible, utilizándolo para el jet privado de los Castro, para las fuerzas de seguridad que reprimen al pueblo cubano, para mantener iluminados los hoteles turísticos vacíos y para trasladar a personas a protestas falsas y espectáculos políticos; todo ello mientras el pueblo cubano ha sufrido apagones y ha esperado semanas para repostar sus coches", aseguró.

La autoridad indicó que las autoridades estadounidenses seguirán "actuando contra la capacidad del régimen comunista de aprovechar su comercio energético para promover su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano".

Recientemente, la Administración Trump sancionó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro. La cartera de Bessent emitió las medidas contra cinco entidades cubanas, incluyendo el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Desde comienzos de año, Estados Unidos ha recrudecido sus presiones contra la isla a través de un bloqueo 'de facto' sobre el combustible, algo a lo que el presidente de Cuba se ha referido como un "castigo colectivo" que equivale, a su juicio, a un "acto de genocidio".

(Imagen: PL)

PURANOTICIA